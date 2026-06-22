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Política

Lula chama Ricardo Couto de ‘interventor’ e sela entrada do Rio no Propag

Presidente esteve com desembargador no Palácio Guanabara para assinar termo de adesão do estado ao programa de renegociação da dívida

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 11h37 | Atualizado em 22 jun 2026, 18h40
Ricardo Couto e Lula em reunião no Palácio do Alvorada, em Brasília.
Lula e Couto ajustaram entrada no Propag em Brasília. (Ricardo Stuckert/PR/.)
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Lula chama Ricardo Couto de ‘interventor’ e sela entrada do Rio no Propag Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 22, em agenda no Rio de Janeiro, que espera que o desembargador Ricardo Couto, governador interino do estado, “cumpra a tarefa de interventor”. “Que o povo do Rio de Janeiro saiba que não pode eleger ninguém que não faça aquilo que você está fazendo: cuidar do povo”, disse o presidente.

Lula esteve no Palácio Guanabara, sede do Executivo fluminense, para formalizar a adesão do Rio de Janeiro ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), o que vai garantir um alívio financeiro aos cofres estaduais. A dívida do Rio com a União, atualmente em 210 bilhões, será parcelada com um plano de pagamento alongado, até 2056, e sem juros. O governo estadual projeta uma economia de 3,1 bilhões somente neste ano e uma amortização total de 42,1 bilhões.

Lula disse também que o desembargador está sendo “premiado pela competência” com a missão de definir como aplicar o dinheiro que o estado vai economizar. “Eu tenho certeza, governador, que você não vai jogar fora essa chance de mostrar ao povo do estado a que você veio”, acrescentou o presidente.

O Propag é um programa de renegociação das dívidas estaduais com a União. O programa permite a ampliação do prazo de pagamento e uma redução significativa de encargos financeiros, ao mesmo tempo em que vincula os benefícios fiscais à ampliação de investimentos estratégicos em áreas específicas.

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No caso do Rio, o governo federal fixou como contrapartida a aplicação de investimentos em educação profissional técnica de nível médio, o fortalecimento das universidades estaduais e a expansão da infraestrutura para a universalização do ensino infantil e da educação em tempo integral. Lula firmou que, com os investimentos em educação, Ricardo Couto pode deixar um legado importante ao “libertar meninas e meninos do crime organizado”.

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O plano de ajuste de contas traçado pelo governador interino depende, em grande parte, da adesão ao programa. Couto se comprometeu a deixar o Rio de Janeiro com um superávit de 1 a 5 bilhões de reais ao final do seu mandato-tampão – cenário muito diferente daquele projetado pela gestão do ex-governador Cláudio Castro (PL), que previu um déficit de 19,5 bilhões para 2026. “Aí está a demonstração de como nós vamos atingir aquela meta, que é sair do negativo e chegar a uma finança equilibrada, já no positivo”, disse o desembargador na cerimônia. “Só me resta agradecer e muito a presidência da República”, seguiu Couto.

Os detalhes do ingresso do Rio no programa foram alinhados em Brasília no mês passado. A cerimônia nesta segunda foi apenas protocolar para a assinatura do termo de adesão. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e o ministro da Fazenda em exercício, Rogério Ceron, participaram da comitiva presidencial. O prefeito da capital Eduardo Cavaliere também esteve presente.

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