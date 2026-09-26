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Política

Lula admite ‘atitude drástica’ contra bets, e Flávio chama rival de ‘desesperado’

MP assinada por Lula na sexta proíbe a exploração e a operação das apostas online no Brasil

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 14h40 | Atualizado em 26 set 2026, 14h59
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
Veja o que cada presidenciável disse sobre o fim das bets neste sábado (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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Lula admite ‘atitude drástica’ contra bets, e Flávio chama rival de ‘desesperado’ Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu neste sábado, 26, que a decisão de proibir as bets no Brasil foi “drástica”, mas afirmou que as apostas se tornaram uma “desgraça na vida das pessoas pobres”. No mesmo dia, o candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, chamou Lula de “pai do Tigrinho” e “do cassino online” e afirmou que o rival está “desesperado”. As acusações ocorrem um dia após o governo editar medida provisória que determina o fim das apostas de quota fixa e dos jogos online no país.

Durante uma caminhada de campanha em São Miguel, na Zona Leste de São Paulo, Lula afirmou que tomou uma “atitude muito drástica” diante do endividamento provocado pelas apostas. Segundo o presidente, o problema atinge famílias que passam a comprometer recursos destinados a despesas básicas para continuar apostando.

“Ontem tomei uma atitude muito drástica. Sei que aqui no meio tem gente endividada com bets. Porque as bets viraram uma desgraça na vida das pessoas pobres. As pessoas se endividam. Filho joga escondido da mãe. Pai gasta as vezes dinheiro da alimentação das crianças para tentar ganhar mais e perde. E vai tomando dinheiro emprestado, vai devendo e devendo. Conheci gente de 26 anos que se enforcou. Mulher que se matou”, discursou o petista.

Na avaliação de Lula, as apostas não representam uma forma de enriquecimento para quem joga. O presidente defendeu que pessoas que querem ganhar dinheiro busquem outras formas de renda. “Por isso fiz uma medida provisória acabando com as bets no Brasil. Quem quiser ganhar dinheiro, que arrume um jeito honesto de ganhar. Não matando o povo pobre e endividando o povo pobre. Ninguém fica rico apostando em bet. Quem fica rico é o dono da bet, o povo fica cada vez mais pobre”, afirmou.

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Flávio chama Lula de ‘pai do Tigrinho’

Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Flávio Bolsonaro aproveitou um evento de campanha para criticar a medida adotada pelo governo e atacar Lula. O candidato do PL afirmou que o presidente estaria “desesperado” diante do cenário eleitoral e voltou a responsabilizá-lo pelo endividamento dos brasileiros.

“Esse presidente que está afundando o brasileiro em dívidas, que é o pai do Lulinha, que é o pai do Tigrinho e que é o pai do cassino online. Esse é o presidente que está afundando o Brasil e está desesperado. O Lula está desesperado”, disse Flávio.

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O candidato também afirmou acreditar que vencerá a eleição no primeiro turno. “É porque ele está vendo que a gente vai ganhar essa eleição e vai ser no primeiro turno”, afirmou. A crítica à proibição das bets já havia sido feita por Flávio na sexta-feira, antes do evento deste sábado. Na ocasião, ele classificou a medida provisória como “estelionato eleitoral” e “solução fajuta”.

A MP assinada por Lula na sexta-feira, 25, proíbe a exploração e a operação das bets. Os sites e aplicativos das plataformas deverão sair do ar a partir de 6 de outubro. A medida também alcança os jogos online, incluindo os chamados cassinos virtuais.

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Segundo a determinação anunciada pelo governo, as plataformas autorizadas a operar no país não poderão continuar oferecendo apostas nem fazendo publicidade. A decisão representa uma mudança em relação ao modelo de regulamentação adotado anteriormente pelo governo federal para o setor em 2023.

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