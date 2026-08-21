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Política

Lobista planejava tirar Lulinha do país no início de 2025

Informação consta no inquérito da PF a que VEJA teve acesso e que investiga o filho do presidente e Roberta Luchsinger por suspeitas de tráfico de influência

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 11h57 | Atualizado em 21 ago 2026, 12h45
MISTÉRIO - Lulinha com as amigas Roberta Luchsinger e Priscilla Bittar: ligações perigosas com investigados
MISTÉRIO - Lulinha com as amigas Roberta Luchsinger e Priscilla Bittar: ligações perigosas com investigados (./Arquivo pessoal)
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Lobista planejava tirar Lulinha do país no início de 2025 Priorizar nos meus resultados Google

Um dos inquéritos que investiga se Fábio Luis Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula, cometeu tráfico de influência no governo revela que a empresária Roberta Luchsinger planejava tirar Lulinha do país em janeiro do ano passado, três meses antes de eclodir o escândalo do INSS.

Em mensagens anexadas ao inquérito a que VEJA teve acesso com exclusividade, Roberta, que é amiga de Lulinha, diz a um empresário ligado a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que tem prazo para tirar o filho do presidente do país.

A lobista fez a declaração ao manifestar preocupação com o andamento das tratativas relacionadas a um negócio em que ela e o Careca do INSS trabalhavam — supostamente em parceria com Lulinha —  no ramo da produção de medicamentos à base de canabidiol.

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Segundo a Polícia Federal, os três tinham interesse em agilizar a regulamentação do uso de medicamentos desse tipo no Ministério da Saúde por meio da grande influência que Lulinha e Roberta tinham em Brasília. A segunda etapa do projeto seria convencer o governo a contratar a empresa de Antunes, egresso do ramo farmacêutico, para o fornecimento dos remédios. Todo o negócio estava estimado em mais de 1 bilhão de reais.

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“Bom, eu vou correr para Berger comprar logo isso e ver se resolve, né? Vamos aguardar. Temos prazo, porque o Fábio vai embora. Eu, em março, tenho que ir ver casa para ele e para a família”, escreveu Roberta no dia 27 de janeiro do ano passado. “Berger” se trata de Swedenberger Barbosa, então número 2 do Ministério da Saúde, com quem a lobista tentava, com ajuda de Lulinha, agendar uma reunião para tratar sobre os negócios relacionados ao canabidiol. “As coisas irão acontecer, porque tenho que tirar Fábio do país até junho”, completou a lobista.

Lulinha, de fato, deixou o Brasil. Mudou-se para Madri, onde vive com a esposa e os filhos em um bairro nobre da capital da Espanha. A mudança aconteceu dois meses depois que as fraudes bilionárias no INSS vieram à tona, em abril de 2025. Na Europa, o filho de Lula vive em um confortável condomínio com aluguel estimado em 5.000 euros – o equivalente a 30.000 reais.

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