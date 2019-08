Líder do PSDB na Câmara vê ‘com bons olhos’ possível ida de Frota à sigla

O líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio (SP), vê com “bons olhos” uma eventual ida do deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) para a bancada tucana. O parlamentar foi expulso pela executiva nacional de seu partido na manhã desta terça-feira, 13, por unanimidade.

“Não tive nenhuma conversa pessoal com o deputado Frota, mas vejo com muito bons olhos sua possível vinda para a bancada. A atuação dele na Câmara tem sido exemplar, digna de todos os elogios”, disse Sampaio a VEJA.

Crítico do governo Jair Bolsonaro e em pé de guerra com medalhões do partido, como o líder do PSL no Senado, Major Olimpio (SP), Frota tinha uma situação insustentável dentro da legenda. Além de falar do mal do presidente Jair Bolsonaro e de seu filho, Eduardo, ele vinha criticando no Twitter deputados e senadores do PSL, dizendo que, quando saísse, levaria muitos filiados com ele.

Com o processo de fritura, Frota passou a ser assediado por outros partidos. A VEJA, o deputado confirmou, na semana passada, que foi procurado por sete partidos, entre eles o DEM, do presidente do Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ). Na ocasião, o pesselista afirmou que não tinha a intenção de deixar a sigla do presidente Bolsonaro.

Procurado por VEJA nesta terça-feira, Alexandre Frota disse, via assessoria de imprensa, que não iria se manifestar.