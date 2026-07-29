Lide desembarca no Maranhão e completa cobertura no Nordeste

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O LIDE, idealizado por João Doria, expande sua atuação no Nordeste com a abertura de uma nova sede em São Luís, comandada por Felipe Costa. Essa inauguração histórica garante 100% de cobertura na região, conectando empresários maranhenses a uma vasta rede global de 4,3 mil lideranças, visando fortalecer investimentos e o desenvolvimento local.

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O Lide, grupo empresarial idealizado pelo ex-governador João Doria, dá continuidade à sua expansão pelo Nordeste brasileiro e passa a contar com uma nova sede em São Luís, comandada pelo empresário Felipe Costa.

A abertura da unidade marca um momento histórico, garantindo que 100% da Região Nordeste esteja coberta pela entidade. A iniciativa vai conectar o empresariado maranhense a uma vasta rede global de networking com mais de 4,3 mil lideranças. Na prática, a chegada do LIDE busca fortalecer a livre iniciativa, o diálogo institucional e a atração de novos investimentos estratégicos para o desenvolvimento local.

A organização é considerada a mais influente do segmento na América Latina, promovendo conferências, eventos e fóruns que fomentam o livre mercado, a inovação e o crescimento econômico. Só no Brasil já são 30 unidades ativas, além da presença consolidada em 20 países.