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Política

Lide desembarca no Maranhão e completa cobertura no Nordeste

Comandada pelo empresário Felipe Costa em São Luís, nova sede do grupo de João Doria conecta lideranças locais a rede global

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 13h30 | Atualizado em 29 jul 2026, 13h43
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LIDE, fundado por João Doria Jr, abre nova sede no exterior (Evandro Macedo/LIDE//)
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O Lide, grupo empresarial idealizado pelo ex-governador João Doria, dá continuidade à sua expansão pelo Nordeste brasileiro e passa a contar com uma nova sede em São Luís, comandada pelo empresário Felipe Costa.

A abertura da unidade marca um momento histórico, garantindo que 100% da Região Nordeste esteja coberta pela entidade. A iniciativa vai conectar o empresariado maranhense a uma vasta rede global de networking com mais de 4,3 mil lideranças. Na prática, a chegada do LIDE busca fortalecer a livre iniciativa, o diálogo institucional e a atração de novos investimentos estratégicos para o desenvolvimento local.

A organização é considerada a mais influente do segmento na América Latina, promovendo conferências, eventos e fóruns que fomentam o livre mercado, a inovação e o crescimento econômico. Só no Brasil já são 30 unidades ativas, além da presença consolidada em 20 países.

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