Justiça argentina ordena prisão de 61 brasileiros condenados pelo 8 de Janeiro

A Justiça da Argentina ordenou a prisão de 61 cidadãos brasileiros foragidos no país após terem sido condenados por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, milhares de bolsonaristas invadiram, quebraram e incendiaram os prédios dos Três Poderes por não aceitarem a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro na eleição de 2022.

A decisão é do juiz da 3ª Vara Federal da Argentina, Daniel Rafecas, e ocorre após a embaixada do Brasil em Buenos Aires enviar 63 pedidos de extradição para a chancelaria argentina, a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que é o relator das ações penais do 8 de Janeiro na Corte. A nova ordem abrange pessoas que têm ‘condenações com pena de prisão definitiva’ pela tentativa de golpe.

Nesta quinta-feira 14, a polícia da província de Buenos Aires efetuou a primeira prisão de um dos foragidos na cidade de La Plata. Segundo a polícia, foi detido Joelton Gusmão de Oliveira, de 47 anos, condenado a 17 anos de prisão no Brasil.

Há cerca de um ano, Moraes mandou soltar Joelton Gusmão de Oliveira para cumprimento de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica. Conforme a decisão, ele estava proibido de sair do país, as autorizações de porte de arma e de certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC) foram suspensas, deveria entregar o passaporte e apresentar-se semanal à Justiça.

Em fevereiro deste ano, Joelton foi condenado pelos atos de 8 de janeiro, juntamente com outros 14 réus, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

O relatório policial diz que ele foi detido após uma agente que patrulhava as ruas da cidade observar que o brasileiro tinha uma atitude suspeita. O documento relata que, ao averiguar os dados do brasileiro, as autoridades policiais argentinas identificaram haver um pedido de captura e detenção contra ele, após solicitação de extradição pela Justiça brasileira. Outro brasileiro também já foi detido, na tarde desta sexta-feira.

(com Agência Brasil)