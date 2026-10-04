JHC é eleito governador de Alagoas no primeiro turno

João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PSDB), se elegeu governador de Alagoas no primeiro turno, com 52,09% dos votos.

A vitória dele é uma derrota para o grupo político dos Calheiros, representado por Renan Filho (MDB), que teve 47,48%.

JHC foi deputado federal e prefeito de Maceió por dois mandatos, entre 2021 e 2026. Ele é filho da senadora Doutora Eudócia (PSDB) e do ex-deputado João Caldas, presidente do DC, além de sobrinho da ministra do Superior Tribunal de Justiça Marluce Caldas.