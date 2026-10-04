Jerônimo vence ACM Neto e mantém o PT no governo da Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito governador da Bahia neste domingo ao derrotar ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo Palácio de Ondina. Com 95,62% das urnas apuradas, o petista recebeu 55,31% dos votos válidos, contra 44,2% do adversário.

A vitória garante ao PT mais quatro anos à frente do governo baiano. Jerônimo assumiu o cargo em 2023, depois de vencer ACM Neto no segundo turno da eleição de 2022.

Antes de chegar ao Palácio de Ondina, Jerônimo foi secretário de Educação da Bahia e ocupou outras funções na administração estadual. A reeleição prolonga o ciclo de governos petistas no estado, iniciado em 2007 com Jaques Wagner e mantido por Rui Costa antes da chegada de Jerônimo.