Ler Resumo





Durante o feriado de Corpus Christi, o presidente Lula foi visto se exercitando em vídeos postados por Janja. As imagens, que mostram Lula na esteira e fortalecendo o tornozelo, são parte de uma estratégia para construir uma narrativa de vitalidade, essencial para sua busca pela reeleição em outubro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O feriado de Corpus Christi do presidente Lula começou com atividade física. Na manhã desta quinta-feira, 4, a primeira-dama Janja da Silva publicou nas redes sociais dois vídeos em que o petista aparece se exercitando.

No primeiro registro, Lula foi gravado enquanto corria na esteira sem camisa. Na segunda publicação, o presidente repete movimentos para fortalecer a estabilidade do tornozelo.

As postagens que demonstram uma “versão maromba” do chefe do Executivo já são conhecidas nas redes sociais e vão além de uma mera descontração de casal, pois auxiliam na construção de uma narrativa de vitalidade, enquanto ele se prepara para buscar a reeleição em outubro deste ano.

O aceno à “saúde” ocorre no mesmo dia em que Lula preferiu não comparecer à Marcha para Jesus, em São Paulo, evento para o qual havia sido convidado.