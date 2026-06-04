Janja posta Lula sem camisa nas redes em ‘versão maromba’
Registros da primeira-dama mostram a rotina de exercícios do presidente logo cedo no feriado
O feriado de Corpus Christi do presidente Lula começou com atividade física. Na manhã desta quinta-feira, 4, a primeira-dama Janja da Silva publicou nas redes sociais dois vídeos em que o petista aparece se exercitando.
No primeiro registro, Lula foi gravado enquanto corria na esteira sem camisa. Na segunda publicação, o presidente repete movimentos para fortalecer a estabilidade do tornozelo.
As postagens que demonstram uma “versão maromba” do chefe do Executivo já são conhecidas nas redes sociais e vão além de uma mera descontração de casal, pois auxiliam na construção de uma narrativa de vitalidade, enquanto ele se prepara para buscar a reeleição em outubro deste ano.
O aceno à “saúde” ocorre no mesmo dia em que Lula preferiu não comparecer à Marcha para Jesus, em São Paulo, evento para o qual havia sido convidado.