O site The Intercept Brasil divulgou nesta tarde uma mensagem de áudio na qual o procurador Deltan Dallagnol comemora o veto do Supremo Tribunal Federal ao pedido do jornal Folha de S.Paulo para entrevistar o ex-presidente Lula.

Ele se dirige a colegas do Ministério Público Federal, aos quais recomenda que não divulguem a notícia, para que a novidade não precipitasse recursos.

Trata-se da primeira mensagem de áudio divulgada pelo site desde que passou a noticiar conversas de Dallagnol e outros membros da Operação Lava Jato no aplicativo Telegram. O arquivo de som não passou por perícia.

Dallagnol escreveu no grupo depois da proibição assinada pelo ministro Luiz Fux, do STF, em 28 de setembro do ano passado. Eram 23:32, quando ele envia a sequência de textos:

23:32:22 Deltan URGENTE

23:32:28 Deltan E SEGREDO

23:32:34 Deltan Sobre a entrevista

23:32:39 Deltan Quem quer saber ouve o áudio

Liberada em abril, a entrevista foi proibida pela 12ª Vara Federal em Curitiba, depois autorizada por liminar do ministro Ricardo Lewandowski e vetada por Fux.

