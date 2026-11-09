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Política

Impasse de meio bilhão: STF recebe questionamento sobre penduricalhos

Poder Judiciário e MPU dizem precisar de R$ 533 milhões extras para os pagamentos

Por Redação 9 nov 2026, 22h48 | Atualizado em 9 nov 2026, 22h49
Escultura de granito da Justiça, sentada, segurando uma espada, com o Supremo Tribunal Federal ao fundo sob céu azul com nuvens brancas
 (Gustavo Moreno/STF)
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Impasse de meio bilhão: STF recebe questionamento sobre penduricalhos Priorize VEJA no Google

O Poder Judiciário e o Ministério Público da União (MPU) informaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que precisam de R$ 533 milhões extras para realizar o pagamento das verbas indenizatórias, conhecidas como penduricalhos, que foram validadas pela Corte.

A quantia consta em um pedido de esclarecimento apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU) após o Judiciário e o MPU constatarem que não há dinheiro previsto no Orçamento de 2026 para pagar os benefícios. O Judiciário precisa de 208,9 milhões de reais para os pagamentos. No MP, a despesa calculada é de 324 milhões de reais.

A falta de recursos pode comprometer, por exemplo, o pagamento da Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira (PVTAC), equivalente a soma de 5% do salário de juízes e promotores a cada cinco anos de trabalho, limitado a 35% do salário.

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“Os órgãos do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União procederam ao levantamento do impacto financeiro decorrente da implantação da PVTAC e do pagamento das demais parcelas autorizadas. Concluída essa apuração, comunicaram à Advocacia-Geral da União a insuficiência de dotação orçamentária para fazer frente às referidas despesas”, relatou a AGU.

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Diante da falta de previsão orçamentária, a AGU pede que o Supremo decida qual procedimento deverá ser adotado para cumprir a decisão da Corte que autorizou o pagamento do benefício.

“Afigura-se imprescindível a orientação desse Supremo Tribunal Federal quanto ao modo pelo qual deve ser dado o escorreito cumprimento ao julgado”, solicitou o órgão.

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Penduricalhos

No dia 25 de março deste ano, por unanimidade, os ministros decidiram que as indenizações adicionais, gratificações e auxílios deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos integrantes da Corte, que tem o teto como referência e é equivalente a 46,3 mil reais.

Contudo, a soma do salário e benefícios ainda pode chegar a 78,8 mil reais mensais para quem recebe o adicional tempo de serviço, benefício que foi mantido pelo STF. O adicional prevê o acréscimo de 5% ao salário por ano trabalhado e pode ser somado a outros penduricalhos.

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O raio-x dos ministros do STF

(Com Agência Brasil)

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TAGS:
Orçamento
Poder Judiciário
Supremo Tribunal Federal - STF
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