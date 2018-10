Os institutos de pesquisa Ibope e Datafolha indicam que o próximo presidente do Brasil será definido no segundo turno. A disputa será entre os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Ambos os institutos publicaram suas pesquisas de intenção de voto na noite deste sábado, 6.

Segundo o Ibope, Jair Bolsonaro possui 41% das intenções de votos válidos. Fernando Haddad está com 25%.

Depois dos dois líderes, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 13% dos votos válidos, Geraldo Alckmin (PSDB), com 8%, Marina Silva (Rede), com 3%, João Amoêdo (Novo) tem 3%. Henrique Meirelles (MDB), 2%, Cabo Daciolo (Patriota) tem 2%, Alvaro Dias (Podemos) tem 2%. O candidato Guilherme Boulos (PSOL) tem 1%. João Goulart Filho (PPL), Vera Lúcia (PSTU) e José Maria Eymael (DC) não pontuaram. Brancos e nulos são 7%. Indecisos somam 5%.

A margem de erro da pesquisa Ibope é de 2 pontos percentuais, para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%.

De acordo com o Datafolha, Jair Bolsonaro também aparece em primeiro, com 40% das intenções de votos válidos. Fernando Haddad aparece em segundo lugar, com 25%.

Ciro Gomes (PDT), com 15% dos votos válidos, Geraldo Alckmin (PSDB), com 8%, Marina Silva (Rede), com 3%, João Amoêdo (Novo) tem 3%, aparecem a seguir. Alvaro Dias (Podemos) tem 2%, Henrique Meirelles (MDB), 2%, e Cabo Daciolo (Patriota) tem 1%, assim como Guilherme Boulos (PSOL). João Goulart Filho (PPL), Vera Lúcia (PSTU) e José Maria Eymael (DC) não pontuaram.

A margem de erro da pesquisa Datafolha é de 2 pontos percentuais, para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%.

Rejeição

As pesquisas também mapearam a rejeição dos candidatos. Segundo o Ibope, votar em Bolsonaro é rejeitado por 43% dos entrevistados, enquanto que 36% pensam o mesmo para Haddad. Em relação à última pesquisa, publicada na quarta, a rejeição de Bolsonaro oscilou para cima em 1 ponto porcentual, enquanto que a de Haddad oscilou para baixo em 1 ponto porcentual.

O Datafolha aponta que 44% dos entrevistados rejeitam votar em Bolsonaro, e 41% dizem o mesmo de Haddad. A taxa de rejeição de Bolsonaro oscilou para baixo em 1 ponto porcentual. A de Haddad oscilou para cima em 1 ponto porcentual.

A pesquisa do Ibope ouviu 3.010 pessoas durante os dias 5 e 6 de outubro. O levantamento, contratado pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo, foi registrado no TSE sob a identificação BR-01537/2018.

Os pesquisadores do Datafolha ouviram 19.536 pessoas durante os dias 5 e 6 de outubro. O levantamento, encomendado pela Folha de S.Paulo e TV Globo, foi registrado no TSE sob a identificação BR-01584/2018.