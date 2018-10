O Ibope divulgou nesta segunda-feira, 1º, uma nova pesquisa eleitoral com números de intenção de voto para a eleição presidencial de 2018. A seis dias da votação do primeiro turno, o novo levantamento mostra que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) continua na liderança da corrida ao Palácio do Planalto, com 31% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), com 21%.

Em relação à pesquisa Ibope anterior, publicada na quarta-feira 26, Bolsonaro cresceu quatro pontos. Esta é a primeira vez em que o candidato do PSL ultrapassa a marca dos 30% nas pesquisas Ibope e Datafolha. Haddad se manteve com o mesmo porcentual da semana passada. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em seguida na pesquisa de hoje vêm Ciro Gomes (PDT), com 11% da preferência, empatado na margem de erro com Geraldo Alckmin (PSDB), que tem 8%. No limite da margem de erro, o tucano também empata com Marina Silva, que tem 4%.

João Amoêdo (Novo) aparece com 3%; Alvaro Dias (Podemos) e Henrique Meirelles (MDB), com 2% cada um; e Cabo Daciolo (Patriota), com 1%. Guilherme Boulos (PSOL), Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC) e João Goulart Filho (PPL) não pontuaram. Brancos e nulos somam 12% e indecisos, 5%.

Encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e a TV Globo, a nova pesquisa Ibope ouviu 3010 eleitores em 208 municípios brasileiros entre os dias 29 e 30 de setembro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08650/2018. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Rejeição

O Ibope também mediu o nível de rejeição dos candidatos à Presidência da República entre os eleitores, perguntando aos entrevistados em qual presidenciável eles não votariam de jeito nenhum.

Jair Bolsonaro, cujo índice de rejeição continuou em 44%, é mais rejeitado. Fernando Haddad, o segundo mais rejeitado, passou de 27% para 38%; Marina Silva, de 27% para 25%; Geraldo Alckmin, continuou em 19%; e Ciro Gomes, de 16% para 18%.

Cabo Daciolo é rejeitado por 10%; Alvaro Dias, por 9%; Henrique Meirelles, por 10%; José Maria Eymael, por 10%; Guilherme Boulos, por 10%; João Amoêdo, por 8%; Vera Lúcia, por 9%; João Goulart Filho, por 7%.

Responderam que poderiam votar em todos 2%, enquanto 6% não souberam responder.