Hamilton Mourão: governo Lula é velho e revanchista

Coube a Hamilton Mourão, vice-presidente de Jair Bolsonaro, protagonizar os instantes finais do governo do qual fez parte. Eleito senador pelo Rio Grande do Sul, há muito o general emite sinais de que pretende tentar voos mais altos na política. No último dia do ano, como presidente em exercício, o vice convocou uma cadeia de rádio e televisão para divulgar uma mensagem institucional. Aproveitou para criticar “lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país e deixaram que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social”. Eleito senador, Mourão se posiciona como um candidato a herdeiro da direita.

O general, no entanto, garante que sua única ambição é organizar a direita no Senado. Em entrevista a VEJA, ele reafirmou fidelidade ao antigo chefe, projeta o retorno de Bolsonaro como candidato em 2026 e faz pesadas críticas ao governo Lula:

O senhor pensa na Presidência da República no futuro? Julgo que o presidente Bolsonaro será o candidato natural, pelo carisma e liderança que possui.

Acredita que poderia ser uma alternativa para a sequência do projeto bolsonarista? Como disse na resposta anterior, não tenho dúvida da força que o presidente Bolsonaro possui e que retornará com uma dimensão maior.

Qual a motivação de sua mensagem de fim de ano em cadeia nacional? Marcar nossa posição, defendendo as conquistas do nosso governo, alertando que o novo governo não recebeu um cheque em branco e, portanto, o regime democrático continua vigente.

Quando fala que as Forças Armadas pagaram uma conta se refere a quê? Lamentavelmente, parcela da população não consegue aceitar que as soluções do passado não cabem no presente. Assim, passaram a exigir que as Forças Armadas solucionassem um problema que é político e não militar.

Como o senhor recebeu as críticas dos filhos do presidente Bolsonaro ao seu discurso? Críticas fazem parte da política. Julgo que foram açodados em suas conclusões sobre a mensagem enviada.

O presidente Bolsonaro saiu do governo enfraquecido como liderança? Não vejo fraqueza, tenho circulado e as pessoas, de todas as classes, fazem questão de enaltecer o presidente Bolsonaro.

Qual sua expectativa em relação ao governo Lula? Olhando os passos iniciais vejo que é um governo velho e revanchista, tentando parecer novo. Ministérios e cargos loteados, mas a grande imprensa chama isso de governabilidade. Não entenderam que foi uma vitória apertada e que por isso precisam ir com calma. Muita coisa parecendo repetir os passos do governo da Dilma, o maior desastre de nossa história.