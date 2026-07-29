Governo de Santa Catarina lança edital do VOA+SC

O Governo de Santa Catarina publicou o edital de licitação do Programa VOA+SC, que vai ampliar a aviação regional com o transporte de passageiros e cargas entre cidades catarinenses.

O programa prevê subsídio à operação das rotas para garantir passagens mais acessíveis e fortalecer a integração entre as regiões, impulsionando o turismo, os negócios e o desenvolvimento econômico.

O VOA + SC terá investimento de até R$ 22,5 milhões no primeiro ano de contrato.

A empresa vencedora será responsável por operar voos regulares nas rotas definidas pelo Estado, com frequência ajustada conforme a demanda. A gestão do programa ficará a cargo da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias (SPAF).