Gilmar Mendes participa de live de VEJA nesta sexta

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes é o convidado desta sexta, 9, da live de Os Três Poderes, às 12h. A retomada dos trabalhos do STF e os preparativos para as eleições municipais estão entre os temas do programa de VEJA. Com apresentação do editor Ricardo Ferraz, os colunistas Robson Bonin, Matheus Leitão e Ricardo Rangel analisam os principais fatos da semana.

A crise na Venezuela é outro tópico que será debatido pela equipe de VEJA. Dias depois de um encontro com Lula, o presidente do Chile, Gabriel Boric, de esquerda, subiu o tom contra o regime de Nicolás Maduro. O mandatário afirmou não ter dúvidas de que o caudilho venezuelano ‘tentou cometer fraude’ e declarou que se Maduro tivesse vencido ‘claramente’ já teria divulgado as atas eleitorais. Enquanto isso, o opositor Edmundo González rejeitou a intimação do Supremo Tribunal de Justiça. O rival de Maduro no pleito disse que sua presença colocaria em risco a sua liberdade e ‘a vontade do povo venezuelano’.