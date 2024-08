Genro, sogra e negócios se misturam na prefeitura de Manaus

A prefeitura de Manaus gastou 2,4 milhões para contratar uma empresa ligada à família do genro do prefeito da cidade, David Almeida (Avante). Controlada por Edgard Lima Cordeiro, a Eleven da Amazônia celebrou 7 contratos para fornecimento de carros ao governo municipal. Parte desses contratos foram assinados em regime emergencial, ou seja, sem licitação. Edgard é primo de Gabriel Alexandre da Silva Lima, casado com Fernanda Aryel, filha do prefeito de Manaus.

Embora indireta, essa relação de parentesco está sendo usada pela oposição na campanha eleitoral. De acordo com dados da Receita Federal, a empresa, fundada em 2022, possui um capital social de 1,5 milhão e declara desempenhar atividades que vão de limpeza à construção de estações de energia elétrica. Dos 7 contratos firmados com a gestão de Almeida, quatro foram celebrados em regime emergencial. A prefeitura nega qualquer tipo de favorecimento. Em nota, ressalta que a empresa contratada não pertence a nenhum parente direto do prefeito.

“A Prefeitura de Manaus informa que a empresa Eleven da Amazônia não pertence a nenhum parente de primeiro, segundo ou terceiro grau do prefeito, não existindo qualquer espécie de ilegalidade ou influência de terceiro. A gestão obedece aos princípios que regem a administração pública em todos os âmbitos e zela, inclusive, pelo pleno cumprimento de todos os contratos, sejam emergenciais ou licitados”, diz a nota, acrescentando que “a ‘denúncia’ se trata unicamente de contorcionismo político-eleitoral”.

Liderança nas pesquisas e alvo de adversários

Há outro episódio curioso envolvendo pessoas próximas ao prefeito. A sogra de Davi Almeida foi contratada por uma construtora que faturou 55 milhões em contratos com a prefeitura de Manaus. Entre novembro do ano passado e abril deste ano, Lidiane Oliveira Fontenelle, mãe de Izabelle Fontenelle de Queiroz, noiva do prefeito, recebeu pagamentos de 20 mil reais da Rio Piorini, uma prestadora de serviços da prefeitura desde 2011.

Continua após a publicidade

Opositor de David Almeida, o vereador William Alemão (Cidadania) diz que a administração do município atende a interesses pessoais do prefeito. “Ele trata a administração como se fosse uma empresa dele. A Eleven forneceu um veículo alugado para um secretário. A desfaçatez é tão grande que carro ficava estacionado no posto de gasolina do genro do prefeito”, criticou o parlamentar.

David Almeida é candidato à reeleição. As pesquisas de intenção de voto realizadas até aqui apontam ele como favorito. Em levantamento divulgado na última terça-feira, o prefeito aparece com quase 33% das intenções de voto. Em segundo lugar vem o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) e, em terceiro, o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil).

Desde maio, Almeida é alvo de uma CPI na Câmara Municipal de Manaus, instalada para investigar o suposto envolvimento dele em um esquema de pagamento de propina.