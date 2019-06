General sobe no carro de som e defende o ‘herói’ Moro contra os ‘canalhas’

O ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), discursou neste domingo, 30, em Brasília, que estão colocando Sergio Moro, ministro da Justiça, contra a parede com o objetivo de libertar “um bando de canalhas” da prisão.

O general subiu em um carro de som, onde também estava o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e fez um discurso acalorado no ato de apoio ao ex-juiz da Lava Jato, e afirmou ainda ser uma “calhordice” querer transformar o colega de herói nacional para acusado.

“O ministro Moro teve a coragem de abandonar 22 anos de magistratura para se entregar à pátria sem ganhar nada. E esse homem está sendo colocado na parede para tirarem da cadeia um bando de canalhas que afundaram o país”, disse, bastante festejado pelo público presente.

O ato deste domingo foi convocado após virem à tona conversas atribuídas a Moro e integrantes da Lava Jato que reforçam as suspeitas de que o ex-juiz agiu com parcialidade no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Acho que é uma calhordice quererem colocar o ministro Sergio Moro na situação de julgado ao invés de ser juiz. Estão querendo inverter os papéis e transformar um herói nacional num acusado”, falou Heleno aos manifestantes.

Eduardo Bolsonaro complementou: “Alguém aí gosta de bandido, alguém aqui é amigo de bandido? (…) Jair Bolsonaro já falou, Sergio Moro não sai. Nosso total apoio ao ministro Sergio Moro”, discursou um dos filhos do presidente da República.

Na semana passada a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por 3 votos contra 2 negar o pedido de soltura de Lula, preso desde abril de 2018, mas adiou a discussão sobre a suspeição de Moro para depois do recesso de julho.