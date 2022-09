Fuzil é achado na casa de candidato a vice de Castro

O mandado de busca e apreensão na casa do candidato a vice na chapa à reeleição do governador Claudio Castro (PL), Washington Reis (MDB) resultou na apreensão de um fuzil e de 700 mil reais em dinheiro. O alvo da investigação da Operação Anáfora é o desvio de R$ 563,5 milhões através de uma cooperativa de trabalho para a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, quando Reis era prefeito da cidade, na Baixada Fluminense, em plena pandemia de Covid-19.

A operação cumpriu ainda mandados na casa do empresário Mário Peixoto, alvo também da Operação Placebo, que resultou na denúncia e depois no afastamento de Wilson Witzel do comando do estado. A coincidência não é a única: o nome do candidato a vice de Castro já aparecia em 2020. Na Placebo, ele é apontado pelos investigadores como homem muito próximo a Mário Peixoto.

Uma das maiores empresas de Mário, a DPAD Serviços Diagnósticos, foi apontada como fonte pagadora do escritório da ex-primeira dama Helena Witzel. Em 2020, a empresa tinha sede em Duque de Caxias. Isso se justificaria pela relação do empreesário com então prefeito, hoje candidato a vice, segunda consta na denúncia feita à época.

Além disso, a Placebo indentificou que, apesar da precariedade das Unidades de Pronto Atendimento de Caxias, uma delas recebeu R$ 12,5 milhões do governo do estado.

Depois do afastamento de Witzel – que quer novamente ser candidato – Castro assumiu o comando do estado. O governador afirmou que “respeita o trabalho da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União”, que deflagraram nesta quinta-feira a Operação Anáfora.

