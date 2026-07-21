Flávio oscila para cima e volta a empatar com Lula em segundo turno, diz pesquisa
Nova rodada da Real Time Big Data mostra movimentação do senador dentro da margem de erro
Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, mostra ligeira recuperação de Flávio Bolsonaro (PL) diante de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No cenário de segundo turno, o senador oscilou dois pontos percentuais para cima, uma movimentação dentro da margem de erro, mas que volta a indicar um empate técnico com o presidente, que segue numericamente na liderança.
Desde março deste ano, Flávio e Lula estiveram empatados tecnicamente em todas as rodadas da pesquisa — exceto em junho, quando o presidente abriu vantagem após a divulgação da relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro.
No cenário de primeiro turno, Lula continua com sete pontos percentuais de vantagem sobre Flávio, mesma distância da rodada anterior. Os dois levantamentos, no entanto, não podem ser comparados diretamente, uma vez que a lista de nomes testados mudou: o presidente do PSDB, Aécio Neves, desistiu da corrida.
Veja os números da nova pesquisa Real Time Big Data para presidente:
Primeiro turno
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Renan Santos (Missão): 9%
- Ronaldo Caiado (PSD): 7%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Outros*: 1%
- Nulo/branco: 3%
- Não sabe/não respondeu: 3%
*Somadas as intenções de voto de Cabo Daciolo (Mobiliza), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU).
Segundo turno
- Lula (PT): 45% (era 45% em junho)
- Flávio Bolsonaro (PL): 42% (era 40%)
- Nulo/branco: 8% (era 8%)
- Não sabe/não respondeu: 5% (era 7%)
Sobre a pesquisa
O instituto Real Time Big Data entrevistou 2.000 pessoas em todo o país entre os dias 18 a 20 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-05864/2026.