Flávio descola de Lula e abre vantagem no digital: veja os números

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Flávio Bolsonaro supera Lula nas redes sociais, não só nas urnas, revela relatório da Ativaweb DataLab. O estudo aponta que o 01 domina em volume de apoio, engajamento e eficiência de conteúdo, mesmo com menos publicações. Lula tem um caminho para recuperar-se focando em impacto. A disputa digital é vital hoje.

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O desempenho momentâneo do senador Flávio Bolsonaro (PL) não supera o do presidente Lula (PT) apenas nas urnas, mas também na batalha pelas redes sociais, de acordo com o relatório “Raio-X Digital do Termômetro Eleitoral 2026”, elaborado pela Ativaweb DataLab.

O levantamento analisou o desempenho dos adversários em seis plataformas na semana que antecedeu o primeiro turno das eleições e nas horas seguintes à realização do pleito. Embora o atual chefe do Executivo tenha publicado quatro vezes mais que o parlamentar e ostente uma base de seguidores maior, é o 01 quem domina em volume de apoio nas redes, taxas de engajamento e eficiência de conteúdo.

Só nas 10 horas pós-primeiro turno, Flávio registrou o ganho de 1,1 milhão de seguidores — marca 2,48 vezes superior à obtida pelo mandatário petista. Na mesma base comparativa, foram coletadas mais de 17 milhões de menções nas seis redes sociais analisadas: 64,8% de apoio ao presidenciável do PL e 35,2% direcionadas a Lula. Na taxa de engajamento, o senador supera o presidente em 3,3 vezes.

A Ativaweb DataLab ressalta, no entanto, a existência de um caminho para a campanha do incumbente se recuperar: publicar menos, mas gerar mais impacto, pois a quantidade de posts não implica necessariamente presença no digital. No caso de Lula, os posts de 27 e 29 de setembro são lembrados pelo instituto como modelos de formato a serem seguidos, pois atingiram aproximadamente 2,7% de engajamento — o que pode indicar uma linha de ação para os estrategistas.

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Apesar de a força da mobilização nas ruas permanecer importante nas eleições, a disputa online tornou-se vital para o sucesso de um projeto político nas urnas. “O digital deixou de ser vitrine e virou o lugar onde a sociedade conversa, reage e decide. Quem lê os dados entende o eleitor. Quem interpreta a sociedade conectada chega antes dele”, comenta Alek Maracajá, CEO da Ativaweb DataLab, cientista de dados e pesquisador.