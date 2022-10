Flávio Bolsonaro vota e diz que Lula é o candidato do Marcola

Flávio Bolsonaro (PL) votou neste domingo, 2, em uma escola na zona norte do Rio de Janeiro e disse acreditar que o seu pai, Jair Bolsonaro (PL), vencerá no primeiro turno destas eleições e que Lula (PT) é o candidato de Marcos Camacho, o Marcola, líder do PCC.

Há cerca de duas semanas que Bolsonaro e seu entorno têm insistido na teoria da vitória em primeiro turno como forma de se contrapor às pesquisas eleitorais mais recentes que apontam para a possibilidade de vitória do petista já neste domingo. Pesquisa Ipec deste sábado, 1, indicou Lula com 51% dos votos válidos, contra 37% de Bolsonaro. Durante sua votação, em uma seção em Vila Isabel, zona norte do Rio, Flávio afirmou que está confiante na reeleição do presidente.

“A expectativa é muito boa. Foi uma campanha maravilhosa. No Japão, Bolsonaro já foi eleito no primeiro turno, em uma proporção de praticamente três ou quatro para um. Estamos aqui aguardando a apuração. Vamos para a casa com calma e esperar para ver se a população vai votar igual ao Neymar ou igual ao Marcola”, disse.

Neste domingo, o ministro do TSE Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro, seus filhos, alguns sites e ao menos 15 pessoas ligadas ao bolsonarismo removam das redes notícias falsas que dizem que Marcola declarou voto em Lula nesta eleição. O ministro estipulou multa de 100.000 reais por dia por descumprimento. Moraes também determinou que o grupo deixe de fazer novas postagens ou compartilhamentos com o mesmo teor, sob pena de multa de 15.000 reais. A decisão atendeu a uma representação movida no tribunal pela campanha de Lula.

Flávio disse que o seu grupo político está “muito convicto” na vitória e que, caso não seja possível a Bolsonaro vencer no primeiro turno, ele seguirá para o segundo turno na frente do seu rival petista. “Nas nossas pesquisas internas, nos nossos cruzamentos internos que nós fizemos há uma chance, sim, de Bolsonaro vencer no primeiro turno ou pelo menos virar para o segundo turno na frente do seu principal concorrente”, disse.