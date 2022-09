Assessor de Bolsonaro diz que vai processar Soraya Thronicke

Soraya Thronicke (União Brasil) foi uma das presidenciáveis que se destacou no debate desta quinta-feira, 30, pelas frases de efeito e ataques duros contra a gestão do atual governo. Em uma de suas falas, ela fez menção a acusação contra o assessor para Assuntos Internacionais de Jair Bolsonaro (PL), Felipe Martins, que fez um gesto supremacista branco durante uma sessão do Senado em abril de 2020.

Martins repudiou acusação de Thronicke e afirmou que irá processar a candidata. “Soraya será processada por ter usado o debate para me atacar com mentiras que já foram amplamente desmentidas”, disse Martins.

Na época, o assessor da Presidência foi acusado pelo Ministério Público Federal por fazer gesto associado a supremacistas brancos dos Estados Unidos. Posteriormente, Martins foi absolvido pelo juiz Marcus Reis Bastos, da 12ª Vara do Distrito Federal, inocentando o assessor de todas as acusações.