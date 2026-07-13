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Política

Federação União-PP discute caminho da neutralidade e diálogo com PT

Devido à relação difícil de Ciro Nogueira e Antonio Rueda com os petistas, líder do PP na Câmara é cotado para conduzir processo

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 12h20
Os presidentes do União Brasil, Antonio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, durante lançamento de federação: caciques ainda precisam aparar arestas nos estados
Os presidentes do União Brasil, Antonio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, durante lançamento de federação (Progressistas/Divulgação)
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Federação União-PP discute caminho da neutralidade e diálogo com PT Priorizar nos meus resultados Google

A Federação União Brasil-PP discute tomar o caminho da neutralidade na eleição a presidente, liberando os palanques nos estados. A estratégia foi assunto de conversa entre Antonio Rueda e o senador Ciro Nogueira, presidentes nacionais das legendas. Os desgastes na campanha de Flávio Bolsonaro (PL) têm aumentado as desconfianças no centrão, que possui ministérios no governo Lula (PT).

Fora isso, Nogueira, que já foi cotado para vice do filho de Jair Bolsonaro, segue insatisfeito com o colega de Senado por não ter recebido apoio dele no caso do Banco Master.

No entanto, a relação dos dois dirigentes com o PT é um desafio na busca pela neutralidade. Diante das dificuldades de diálogo com o partido de Lula, um nome passa a ser cotado para comandar esse processo: o do deputado Dr. Luizinho, líder do PP na Câmara, visto como um político com bom trânsito entre os petistas.

 

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