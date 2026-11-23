O presidente Lula e o comandante do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), restabeleceram uma relação de parceria depois que ficou claro que ambos têm um adversário em comum: o bolsonarismo.

A retomada da conversa entre eles ocorreu em agosto numa reunião realizada na casa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do processo que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Esse armistício evoluiu para um acordo de paz no auge da campanha eleitoral, quando Alcolumbre percebeu que, para ser reeleito à presidência do Senado, seria importante contar com o apoio de Lula, já que o PL de Bolsonaro, que terá a maior bancada na Casa a partir do próximo ano, com 29 integrantes, lançará um candidato ao posto.

Entre o primeiro e o segundo turnos, Alcolumbre comandou a aprovação de duas importantes bandeiras eleitorais de Lula: o fim da escala de trabalho 6×1 e o pacote voltado aos microempreendedores. Após a consagração do petista nas urnas, o senador viabilizou a votação da PEC da Segurança Pública e das medidas emergenciais de ajuste fiscal. A dobradinha entre eles está funcionando a pleno vapor.

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Herança maldita

Um fantasma de um passado não tão remoto pode abalar essa lua de mel. Em abril, Alcolumbre articulou a rejeição pelo Senado da indicação feita por Lula do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do STF. Foi a primeira vez desde o final do século XIX que a Casa vetou a escolha do presidente da República para a Corte.

A vaga continua aberta. Lula cogita indicar novamente Messias. Alcolumbre, por sua vez, já deixou claro — como fez antes da primeira tentativa do Planalto de emplacar o titular da AGU — preferir para o cargo o ex-presidente do Senado e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Rodrigo Pacheco, que também conta com o apoio de Moraes e do ministro Gilmar Mendes.

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O impasse de outrora pode voltar com tudo agora. Desde o seu retorno ao poder, Lula fez duas indicações para o Supremo, contando a rejeitada. Em ambas, priorizou quadros de sua confiança, o que foi interpretado como uma tentativa de se blindar na Corte. Alcolumbre tem o mesmo objetivo, já que pessoas ligadas a ele são investigadas em dois dos mais rumorosos esquemas de corrupção.

A apuração do caso Master revelou que o fundo de pensão dos servidores públicos do Amapá investiu 400 milhões de reais no banco de Daniel Vorcaro quando era comandado por um ex-tesoureiro de campanha do senador. Já a apuração da roubalheira bilionária contra aposentados e pensionistas do INSS mostrou que um ex-braço direito de Alcolumbre recebeu 3 milhões de reais de uma empresa investigada por participação no esquema. Há muito mais em jogo do que a defesa de princípios constitucionais.