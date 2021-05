Fabio Wajngarten presta depoimento na CPI da Pandemia nesta quarta-feira

A CPI da Pandemia ouve nesta quarta-feira, 12, o ex-secretário de Comunicação Social da Presidência Fabio Wajngarten. Ele deve falar sobre o atraso na compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde e as campanhas do governo federal em temas como isolamento social e “tratamento precoce”. Além disso, deve ser questionado sobre afirmações dadas em entrevista a VEJA.

A VEJA, Wajgnarten apontou “incompetência e ineficiência” na compra de vacinas por parte da gestão do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Por este motivo, disse o ex-secretário, foi autorizado pelo presidente Bolsonaro a intermediar as negociações com a farmacêutica Pfizer para aquisição de 70 milhões de doses do fármaco. Ele chegou a se reunir com diretores da empresa, discutiu cláusulas, mas o acordo não prosperou.

A convocação de Wajngarten atende a requerimentos dos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão, e Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Randolfe lembra que, na entrevista a VEJA, o ex-secretário de Comunicação disse que o Ministério da Saúde teria sido o responsável “pelo atraso das vacinas”. “[Wajngarten] informa possuir e-mails, registros telefônicos, cópias de minutas do contrato, dentre outras provas para confirmar sua afirmação”, justifica.

Para Alessandro Vieira, o depoimento pode esclarecer “todas as questões de publicidade e comunicação oficial do governo” durante a pandemia. O parlamentar pretende explorar temas como “isolamento social, vacinação e emprego de medicamentos sem eficácia comprovada”.

Na terça-feira 11, o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres abriu a semana de depoimentos na comissão. Ele falou sobre o processo de liberação de vacinas contra a Covid-19 e também sobre a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de mudar a bula da cloroquina, remédio comprovadamente ineficaz contra a doença. Nesta quinta-feira, a CPI irá ouvir o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo. Os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich e o atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga, já falaram na comissão. Na próxima semana, outros membros e ex-membros do governo Bolsonaro devem ser ouvidos.

(Com Agência Senado)