Ex-presidente do BRB relata que já apresentou proposta de delação

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A delação do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, promete abalar Brasília ao detalhar a compra de R$12 bilhões em títulos do Banco Master. Com foco no ex-governador Ibaneis Rocha e a menção de ‘sócios’ ocultos dos três poderes, as revelações têm potencial para inviabilizar outras delações e chacoalhar o cenário político local.

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O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, passou as últimas semanas rabiscando sua proposta de delação premiada, na qual se dispõe a revelar detalhes de como a instituição adquiriu 12 bilhões de reais em títulos podres do Banco Master.

Paulo Henrique disse a amigos que o visitaram na penitenciária da Papudinha, em Brasília, que já entregou os anexos da colaboração para a Polícia Federal e que aguarda a aprovação. Segundo essas fontes , ele comentou que centrará sua delação na participação no negócio do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB).

Em novembro do ano passado, o ex-presidente do BRB já tinha dito a auxiliares próximos que cumpriu ordens do ex-governador ao comprar carteiras de títulos podres do Master. Essa informação foi negada pela defesa de Paulo Henrique na época em que o advogado dele era o mesmo que defendia Ibaneis Rocha.

Segundo o relato que fez recentemente, Paulo Henrique disse que vai apresentar informações sobre uma suposta cadeia de ‘sócios’ ocultos do Banco Master em Brasília, que incluiria autoridades dos três poderes.

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O ex-presidente do BRB comentou que alguns pagamentos milionários de Daniel Vorcaro, o dono do Master, eram ‘gorjetas’ para a defesa de seus interesses.

O executivo comentou com ex-conselheiros do BRB que as concessões feitas por Ibaneis teriam ajudado o ex-governador a sair impune no inquérito do 8 de Janeiro. Ele não deu maiores detalhes.

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Ibaneis chegou a ser afastado do cargo de governador após os ataques aos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mesmo antes de apresentar provas do envolvimento de autoridades no esquema do Master, a delação de Paulo Henrique já provoca abalos na política de Brasília.

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Ibaneis Rocha, antes franco favorito a assumir uma das duas vagas no Senado pelo DF, oscila no segundo lugar nas pesquisas.

A governadora Celina Leão (PP), que tinha uma reeleição tranquila no horizonte, também experimenta uma acentuada redução do seu favoritismo.