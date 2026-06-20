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Política

Ex-presidente do BRB relata que já apresentou proposta de delação

O alvo principal de Paulo Henrique Costa, como antecipado por VEJA, seria o ex-governador do DF Ibaneis Rocha (PMDB)

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 10h42 | Atualizado em 21 jun 2026, 16h17
Dois homens em uma sala de reuniões. Um, à esquerda, de terno azul, escreve em um documento. O outro, à direita, de terno escuro e camisa branca, olha para frente com um leve sorriso. Há copos dágua e um celular sobre a mesa preta.
O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa (à direita), com o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) -  (Renato Alves/Agência Brasília/Reprodução)
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Ex-presidente do BRB relata que já apresentou proposta de delação Priorize VEJA no Google

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, passou as últimas semanas rabiscando sua proposta  de delação premiada, na qual se dispõe a revelar detalhes de como a instituição adquiriu 12 bilhões de reais em títulos podres do Banco Master.

Paulo Henrique disse a amigos que o visitaram na penitenciária da Papudinha, em Brasília, que já entregou os anexos da colaboração para a Polícia Federal e que aguarda a aprovação. Segundo essas fontes , ele comentou que centrará sua delação na participação no negócio do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB).

Em novembro do ano passado, o ex-presidente do BRB já tinha dito a auxiliares próximos que cumpriu ordens do ex-governador ao comprar carteiras de títulos podres do Master. Essa informação foi negada pela defesa de Paulo Henrique na época em que o advogado dele era o mesmo que defendia Ibaneis Rocha.

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Segundo o relato que fez recentemente, Paulo Henrique disse que vai apresentar informações sobre uma suposta cadeia de ‘sócios’ ocultos do Banco Master em Brasília, que incluiria autoridades dos três poderes.

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O ex-presidente do BRB comentou que alguns pagamentos milionários de Daniel Vorcaro, o dono do Master, eram ‘gorjetas’ para a defesa de seus interesses.

O executivo comentou com ex-conselheiros do BRB que as concessões feitas por Ibaneis teriam ajudado o ex-governador a sair impune no inquérito do 8 de Janeiro. Ele não deu maiores detalhes.

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Ibaneis chegou a ser afastado do cargo de governador após os ataques aos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mesmo antes de apresentar provas do envolvimento de autoridades no esquema do Master, a delação de Paulo Henrique já provoca abalos na política de Brasília.

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Ibaneis Rocha, antes franco favorito a assumir uma das duas vagas no Senado pelo DF, oscila no segundo lugar  nas pesquisas.

A governadora Celina Leão (PP), que tinha uma reeleição tranquila no horizonte,  também experimenta uma acentuada redução do seu favoritismo.

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