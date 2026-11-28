O ex-vice-presidente da Câmara Marcelo Ramos está cotado para assumir a secretaria de Governo do Amazonas.

Segundo apurou o Radar, Ramos, que foi desafeto do ex-presidente da Câmara Arthur Lira, já foi sondado por Omar Aziz, eleito para o comando do Palácio Rio Negro em 25 de outubro.

A expectativa é que o ex-parlamentar aceite a missão nos próximos dias.

A entrada de Ramos deve gerar uma série de reformulações na estrutura da pasta, que deve ficar ainda mais robusta com a chegada do ex-chefe do Legislativo.