“Estou 100% com Bolsonaro”, diz dono da rede Madero e sócio de Huck

View this post on Instagram

Continua após a publicidade

#Repost @republicadecuritibabr with @get_repost ・・・ @juniordurski é um dos empresários com maior sucesso do Brasil, porque conquistou o mercado com trabalho e honestidade. Para ele, assim como para todos nós, deixar na mão da Câmara R$ 30 bilhões para emendas parlamentares, sem nenhum critério, é sabotar o trabalho do presidente Bolsonaro. Obrigado Júnior Durski pelo apoio, pela atenção e coragem de assumir esse posicionamento.