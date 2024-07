“Essa moça é um zero à esquerda”, diz Malafaia sobre conselheira de Lula

Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia foi citado pela vereadora Aava Santiago (PSDB-GO) como um exemplo a não ser seguido. O comentário foi feito durante um encontro recente que ela teve com Lula no Palácio do Planalto. Desde que assumiu o governo, o presidente tem buscado caminhos para tentar se aproximar do eleitorado evangélico.

Apresentada como uma expressão da “esquerda evangélica”, Aava recomendou a Lula que deixasse de lado os líderes evangélicos tradicionais, que vá às igrejas e tente conversar diretamente com os fiéis. “Eu falei para ele: ‘enquanto o senhor Silas Malafaia, o Valdemiro Santiago e essa turminha, que não passa de dez, têm avião particular para ficar batendo perna, a minha igreja e centenas de outras precisam vender carnê se quiser comprar um carro novo. Estamos neste momento vendendo carnê para reformar o prédio para nosso aniversário de 50 anos do ministério’”, disse a vereadora a VEJA.

Malafaia diz que Lula usa a vereadora para atacar pastores

O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que tem mais de 200 mil fiéis, rebateu os ataques. Malafaia questiona a autoridade da vereadora para falar em nome dos evangélicos e dispara contra o presidente da República . “Em primeiro lugar, quem é ela? O que ela representa? O desespero de Lula é tão grande que ele pega uma vereadora, que não é nem um senador, nem um deputado federal, para servir de voz para atacar os pastores. Essa moça é um zero à esquerda. Vou processá-la”, diz ele.

Malafaia afirmou que a vereadora terá de provar na Justiça todas as acusações. “Isso é uma calúnia, politicagem canalha, de acusar sem provas”, afirmou. “Ela deve estar me confundindo com alguém da família dela, que gosta de fazer negócio quando conhece algum líder de projeção política”, contra-atacou o pastor.

O bispo Valdemiro Santiago, também citado pela vereadora, não quis se pronunciar.