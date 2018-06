Escola pede que vídeo de Bolsonaro seja retirado do ar

Por onde passa, o pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL) desperta os sentimentos mais conflitantes. Quando esteve no Rio de Janeiro, no último dia 11, não foi diferente. Um colégio de classe média alta da zona sul da cidade não gostou de ter visto, na internet, um vídeo em que o deputado aparece cumprimentando alunos de uma de suas unidades.

A cena foi capturada em frente ao colégio pH, em Botafogo, e publicada no canal do Youtube “Bolsonaro TV”, com o título “Recepção do Bolsonaro no colégio pH”. Em três dias, teve 29.629 visualizações. Sob a alegação de que o material viola a privacidade dos estudantes, a instituição pediu ao YouTube que retire as imagens do ar.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o pH diz que não fez qualquer convite ao deputado, não conhece o responsável pela captação das imagens e que o título usado pelo canal abre margem para interpretação equivocada. “Ele esteve na calçada em frente a uma das unidades, onde fez fotos e vídeos com alguns alunos que estavam de saída”, esclareceu.