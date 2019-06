Empolgação de Bolsonaro com ‘bijuteria’ de nióbio vira piada na internet

Mesmo rodeado pelas principais lideranças mundiais na cúpula do G20, no Japão, e embrenhado na sequência de crises que batem à porta de seu gabinete, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) não esquece de seu tema favorito: o nióbio, material por ele propagandeado desde os tempos em que era um deputado federal do baixo clero.

No vídeo que apresenta toda quinta-feira em sua conta no Facebook, Bolsonaro empolgou-se com um colar (1.000 dólares), dois talheres (600 dólares) e um pingente (150 dólares) feitos artesanalmente para demonstrar as potencialidades econômicas do material. O colar, segundo as contas do próprio presidente, custa mais que um semelhante feito de ouro.

“A vantagem em relação ao ouro são as cores que variam e ninguém tem reação alérgica ao nióbio. Isso custa 1.000 dólares, quase 4.000 reais. De ouro, acho que, pelo peso, valeria uns 3.000 reais no Brasil” disse, lembrando que o Brasil tem as maiores reservas do material no mundo.

Os usuários da internet, entretanto, não perdoaram a dedicação ao tema, o clima de programa de vendas pela TV e a aparente contradição em ver vantagem econômica em um produto mais caro do que um concorrente mais popular. Mas Bolsonaro deu o assunto por encerrado no vídeo ao anunciar que não falaria do seu segundo assunto favorito: “Não vou falar de grafeno hoje, não. Tá bom demais”.

oi gente meu pai é idoso e começou a vender bijuterias de nióbio pra complementar a renda. quem puder ajudá-lo comprando os colarzinhos que ele faz com tanto carinho vai deixá-lo mto feliz 🥰 pic.twitter.com/T9VIysF6LH — Edu (@rapazlatam) June 28, 2019

Expectativa no G20: meio ambiente, cooperação internacional, abrir novos mercados, aumentar as exportações. Realidade: vender colher, garfo, pingentes e bijus de nióbio. pic.twitter.com/ZDR8R9Pmap — Centrão 2022 🗳🇧🇷 (@isentaocentrao) June 28, 2019

Compre uma corrente de nióbio e ganhe uma de grafeno inteiramente grátis! pic.twitter.com/51KcyCHTOj — Paulo Jegues (@PauloJegues) June 28, 2019

Sílvio, quando tiver de novo o Show do Milhão, já pode dar o prêmio em barras de nióbio, "que vale muito mais do que ouro, que vale muito mais do que dinheiro!" — Antero Greco (@anterogreco) June 28, 2019