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Política

Emojis podem comprovar troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro

Ministro nega diálogos com banqueiro, mas relatório da PF indica possíveis interações

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 10h27 | Atualizado em 15 set 2026, 11h15
Montagem com dois homens em close-up: à esquerda, um homem calvo de terno e gravata vermelha, com expressão séria; à direita, um homem barbudo de cabelo escuro penteado para trás, vestindo camisa branca e blazer escuro, com leve sorriso
O ministro Alexandre de Moraes, do STF; e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master (Divulgação/Reprodução)
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Emojis podem comprovar troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

Na defesa que apresentou ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes considera “ilações absurdas” os supostos diálogos que teria travado com Daniel Vorcaro, dono do Master e protagonista da maior fraude bancária da história do país.

A troca de mensagens entre o magistrado e o ex-banqueiro compõem o relatório da Polícia Federal tornado público pelo ministro André Mendonça.

Moraes — que só enviava mensagens de visualização única, o que, segundo a Polícia Federal, impediu que os investigadores soubessem o que ele respondeu– diz que não existe uma única conversa entre ele e o ex-banqueiro. “Não existe diálogo, que pressupõe a existência de dois interlocutores, pois não há uma única mensagem ou bloco de notas com o texto de mensagens do ministro Alexandre de Moraes”, sustenta a petição do magistrado.

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O relatório da PF analisa 52 mensagens, entre 2023 e 2025. Nas mensagens que teriam sido trocadas com o ministro em 2025, o banqueiro pedia conselhos jurídicos para pressionar autoridades a impedirem a sua derrocada financeira e a sua prisão. O ministro coloca em dúvida a autenticidade das mensagens e até se ele era o interlocutor do criminoso.

Apesar de não se saber as respostas do ministro a Vorcaro, em alguns diálogos aparece um emoji na sequência das mensagens. “Esse joinha, o emoji, pode ser a prova de que Moraes dialogou com o dono do Master, conforme técnicos consultados por VEJA.

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Relações controversas

O relatório da PF mostra que em novembro de 2025, no auge da apuração que levaria à prisão e à decretação da liquidação do Master, Alexandre de Moraes e Vorcaro trocaram mensagens sobre as chances de salvar o banco. Em uma delas, Vorcaro enviou uma foto com texto para o ministro e, ao pé da imagem, há um ‘joinha’.

Captura de tela de um chat do WhatsApp entre Alexandre de Moraes BRASILIA e DANIEL VORCARO, com mensagens apagadas e uma seta vermelha apontando para um ícone de áudio. À direita, uma mensagem de texto detalha a tentativa de antecipar investidores e preocupações com vazamentos de informações, mencionando uma jornalista fazendo perguntas
Mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro(Polícia Federal/Reprodução)

Em outra troca de mensagens entre o ministro e o banqueiro, também em novembro de 2025, Vorcaro faz referência a tratativas para salvar sua instituição. Moraes envia três imagens ao banqueiro, e Vorcaro envia duas de volta, com mensagens escritas. Na última, há outro emoji.

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Captura de tela de um chat do WhatsApp entre Alexandre de Moraes BRASILIA e DANIEL VORCARO, com mensagens trocadas em 17/11/2025. A imagem mostra mensagens com ícones de câmera e um teclado virtual, além de uma mensagem de texto que diz: Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos mas foi o que deu pra fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do esteves. To indo assinar com os investidores de fora e estou online
Mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro – (Polícia Federal/Reprodução)

VEJA mostrou as mensagens para dois técnicos de redes sociais e inteligência artificial. “Estas mensagens sugerem que Alexandre de Moraes enviou o joinha para o banqueiro. É raríssimo alguém colocar o emoji de joinha na própria mensagem”, diz um dos técnicos. “Se a Polícia Federal possui estas mensagens ativas, é possível clicar em cima do emoji e verificar quem postou”, acrescentaram os especialistas.

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