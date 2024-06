Emocionado, Luciano Hang reinaugura Havan em Lajeado 50 dias após enchente

O empresário Luciano Hang reinaugurou neste sábado, 22, a loja da Havan no município de Lajeado, no Rio Grande do Sul. A abertura da loja se dá 50 dias após as enchentes que devastaram o estabelecimento e grande parte da cidade. As águas tinham invadido a loja do empresário e destruído boa parte da infraestrutura e dos produtos à venda, que foram levados pelas correntezas.

A cerimônia de abertura reuniu funcionários da loja, seus parentes, autoridades locais e centenas de moradores, num clima de muita emoção. Os funcionários da loja estavam todos vestidos com calças pretas e blusas em verde e amarelo, as cores adotadas pelo empresário, conhecido pelo seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Luciano entrou na loja com uma comitiva de funcionários segurando a Bandeira do Rio Grande do Sul. “Não tem condições de não ficar emocionado. Conseguimos”, disse o empresário. Ele revelou que o desafio de reconstruir a loja foi muito grande. “Quando vi essa loja toda destruída, jamais consegui imaginar que conseguiríamos reconstruí-la de maneira tão rápida. É um milagre o que nós estamos fazendo aqui hoje”, disse Hang.

Mesmo as pessoas que não gostavam do perfil do empresário enviaram mensagens positivas. “Sinceramente, não me simpatizava com esse baita cara. Agora, acompanhando de perto, vejo a humildade e o tamanho do coração desse cara. Parabéns, só tenho que me redimir”, escreveu uma internauta nas redes sociais. “Que Deus abençoe você e seus colaboradores”, escreveu outro internauta.

Conhecido como “Véio da Havan”, Hang tem 61 anos de idade e nasceu em Brusque, Santa Catarina. Em 2023, ele foi listado pela revista Forbes como o 15º empresário mais rico do Brasil, com um patrimônio calculado em 3,2 bilhões de dólares, algo em torno de 17 bilhões de reais. Filho de empresários da indústria têxtil, formou-se em tecnólogo em processamento de dados. Mas ele ganhou fama mesmo foi a partir da construção de lojas da rede Havan, nas quais cravou uma réplica menor da Estátua da Liberdade americana.

Empresário foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral

Durante a eleição presidencial de 2018, Hang foi acusado de coagir funcionários a votarem em Jair Bolsonaro, divulgando um vídeo no qual mandava um recado para os empregados que não votassem no candidato. Ele dizia que a Havan poderia não abrir mais lojas se Bolsonaro perdesse a eleição e que o Brasil poderia ‘virar uma Venezuela’ com a vitória de Lula. O Ministério Público do Trabalho moveu ação contra a empresa e Hang foi multado em 85 milhões de reais pela Justiça.

No ano passado, o empresário foi declarado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral, por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Na mesma decisão, foram cassados os mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Brusque. O TSE entendeu que as propagandas e publicações nas redes sociais do empresário usando da estrutura e dos funcionários das Lojas Havan desequilibraram o pleito e prejudicaram os adversários.