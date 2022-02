Em Pernambuco, alguma paz entre PT e PSB – e entre os próprios socialistas

Enquanto a coisa anda difícil nas tratativas gerais entre PT e PSB, a situação se acalmou na principal fortaleza socialista. Na tarde desta segunda-feira, 21, o partido lançou oficialmente a pré-candidatura do deputado federal Danilo Cabral ao governo de Pernambuco, onde a sigla ganhou as últimas quatro eleições estaduais. Os petistas chegaram a ventilar a candidatura do senador Humberto Costa, mas cederam aos aliados históricos. O parlamentar, inclusive, prestigiou o evento desta segunda – assim como o pré-candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo, do PSB, em gesto de fidelidade partidária após atritos com o comando nacional da própria sigla.

PT e PSB travam uma batalha para definir as candidaturas nos estados, a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva e a formação de uma federação partidária. Apesar de os socialistas terem exigido uma série de apoios nas campanhas a governador, alguns deles são mais irredutíveis que outros. Pernambuco, reduto histórico do partido, sempre foi o mais importante – e também o mais fácil de contornar.

O problema principal, agora, está em São Paulo, onde o PT não abre mão de Fernando Haddad, enquanto o PSB descarta retirar Márcio França da disputa. Há ainda o Espírito Santo, onde o governador Renato Casagrande, do PSB, é pouco fã da união. Para pressionar, os petistas anunciaram a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato ao cargo.

No Rio, outro estado importante, o PSB lidera as pesquisas com o deputado Marcelo Freixo – que tem recebido acenos públicos de Lula, apesar de enfrentar certa resistência no PT local. Após declarações que prejudicaram a relação com a própria direção do PSB, que o considerou mais petista que socialista, Freixo foi a Pernambuco para o lançamento da pré-candidatura de Cabral e posou para foto com Cabral e o governador Paulo Câmara.