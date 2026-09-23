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Política

O estado decisivo em que Lula e Flávio estão empatados, segundo pesquisa

Novo levantamento da Quaest mostra empate técnico no 1º e 2º turno

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 18h32 | Atualizado em 23 set 2026, 19h17
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Uma nova pesquisa da Quaest com eleitores de Minas Gerais divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nos cenários de 1º e 2º turnos. O estado é considerado chave, uma vez que todos os presidentes eleitos desde a década de 1950 venceram entre os mineiros.

No segundo turno, os dois estão empatados numericamente, ambos com 40% das intenções de voto. Flávio se manteve com o mesmo percentual que tinha na última rodada, de 8 de setembro, enquanto Lula oscilou três pontos para cima. Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento.

Já no primeiro turno, os dois estão empatados tecnicamente: Lula foi de 31% a 35%, enquanto Flávio, de 27% para 30%. Também chama a atenção o desempenho do ex-governador Romeu Zema, que tinha 6% da preferência e passou a ter 2%. Todas as movimentações se deram dentro da margem de erro.

Veja os números da disputa para presidente entre eleitores de Minas Gerais:

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Primeiro turno

  • Lula (PT): 35% (eram 31% em 8 de setembro)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 30% (eram 27%)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 8%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 3%)
  • Romeu Zema (Novo): 2% (eram 6%)
  • Renan Santos (Missão): 2% (eram 2%)
  • Samara Martins (UP): 0% (era 0%)
  • Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%)
  • Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)
  • Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%)
  • Indecisos: 13% (eram 15%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 8%)

Segundo turno

  • Lula (PT): 40% (eram 37% em 8 de setembro)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 40%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 15%)
  • Indecisos: 7% (eram 8%)
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Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 1.506 eleitores mineiros entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-07664/2026.

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