O estado decisivo em que Lula e Flávio estão empatados, segundo pesquisa

Uma nova pesquisa da Quaest com eleitores de Minas Gerais divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nos cenários de 1º e 2º turnos. O estado é considerado chave, uma vez que todos os presidentes eleitos desde a década de 1950 venceram entre os mineiros.

No segundo turno, os dois estão empatados numericamente, ambos com 40% das intenções de voto. Flávio se manteve com o mesmo percentual que tinha na última rodada, de 8 de setembro, enquanto Lula oscilou três pontos para cima. Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento.

Já no primeiro turno, os dois estão empatados tecnicamente: Lula foi de 31% a 35%, enquanto Flávio, de 27% para 30%. Também chama a atenção o desempenho do ex-governador Romeu Zema, que tinha 6% da preferência e passou a ter 2%. Todas as movimentações se deram dentro da margem de erro.

Veja os números da disputa para presidente entre eleitores de Minas Gerais:

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Primeiro turno

Lula (PT): 35% (eram 31% em 8 de setembro)

Flávio Bolsonaro (PL): 30% (eram 27%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 8%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 3%)

Romeu Zema (Novo): 2% (eram 6%)

Renan Santos (Missão): 2% (eram 2%)

Samara Martins (UP): 0% (era 0%)

Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)

Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%)

Indecisos: 13% (eram 15%)

Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 8%)

Segundo turno

Lula (PT): 40% (eram 37% em 8 de setembro)

Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 40%)

Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 15%)

Indecisos: 7% (eram 8%)

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Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 1.506 eleitores mineiros entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-07664/2026.