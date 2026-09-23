O estado decisivo em que Lula e Flávio estão empatados, segundo pesquisa
Novo levantamento da Quaest mostra empate técnico no 1º e 2º turno
Uma nova pesquisa da Quaest com eleitores de Minas Gerais divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nos cenários de 1º e 2º turnos. O estado é considerado chave, uma vez que todos os presidentes eleitos desde a década de 1950 venceram entre os mineiros.
No segundo turno, os dois estão empatados numericamente, ambos com 40% das intenções de voto. Flávio se manteve com o mesmo percentual que tinha na última rodada, de 8 de setembro, enquanto Lula oscilou três pontos para cima. Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento.
Já no primeiro turno, os dois estão empatados tecnicamente: Lula foi de 31% a 35%, enquanto Flávio, de 27% para 30%. Também chama a atenção o desempenho do ex-governador Romeu Zema, que tinha 6% da preferência e passou a ter 2%. Todas as movimentações se deram dentro da margem de erro.
Veja os números da disputa para presidente entre eleitores de Minas Gerais:
Primeiro turno
- Lula (PT): 35% (eram 31% em 8 de setembro)
- Flávio Bolsonaro (PL): 30% (eram 27%)
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 8%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 3%)
- Romeu Zema (Novo): 2% (eram 6%)
- Renan Santos (Missão): 2% (eram 2%)
- Samara Martins (UP): 0% (era 0%)
- Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%)
- Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)
- Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%)
- Indecisos: 13% (eram 15%)
- Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 8%)
Segundo turno
- Lula (PT): 40% (eram 37% em 8 de setembro)
- Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 40%)
- Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 15%)
- Indecisos: 7% (eram 8%)
Sobre a pesquisa
A Quaest entrevistou 1.506 eleitores mineiros entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-07664/2026.