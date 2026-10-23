Em debate, Lula cita ‘desconhecimento’ do adversário, e Flávio, ‘abandono’
Em último debate antes do segundo turno, candidatos trocam farpas em bloco sobre regiões do país
No primeiro bloco do debate entre os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) deviam fazer perguntas um ao outro sobre regiões específicas do país.
Em mais de uma ocasião, o presidente disse ao adversário que o falta conhecimento sobre o país. “Você parece os alunos que se preparam para fazer vestibular, consegue decorar, mas não aprender”, disse, ao afirmar que, historicamente, seu governo foi o que mais fez obras de infraestrutura.
Flávio rebateu, dizendo que o presidente deixou obras inacabadas e abandonou a região sul do país, dizendo que houve omissão do governo federal durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024. “As cidades ficaram embaixo d’água, abandonadas por você, Lula”, falou. Os governadores eleitos da região Sul, Zucco (RS), Jorginho Mello (SC) e Sergio Moro (PR) são do PL e assistem ao debate do estúdio, convidados pelo senador.