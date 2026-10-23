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Política

Em debate, Lula cita ‘desconhecimento’ do adversário, e Flávio, ‘abandono’

Em último debate antes do segundo turno, candidatos trocam farpas em bloco sobre regiões do país

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 22h31
Jair Bolsonaro e Lula, ambos de terno escuro, em pé, distantes um do outro, em um palco de debate com iluminação azul e detalhes geométricos. Ao fundo, o logo da TV Globo.
Flávio e Lula nos estúdios da TV Globo para o último debate antes do segundo turno  (Ludmilla de Lima/VEJA)
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Em debate, Lula cita ‘desconhecimento’ do adversário, e Flávio, ‘abandono’ Priorize VEJA no Google

No primeiro bloco do debate entre os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) deviam fazer perguntas um ao outro sobre regiões específicas do país.

Em mais de uma ocasião, o presidente disse ao adversário que o falta conhecimento sobre o país. “Você parece os alunos que se preparam para fazer vestibular, consegue decorar, mas não aprender”, disse, ao afirmar que, historicamente, seu governo foi o que mais fez obras de infraestrutura.

Flávio rebateu, dizendo que o presidente deixou obras inacabadas e abandonou a região sul do país, dizendo que houve omissão do governo federal durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024. “As cidades ficaram embaixo d’água, abandonadas por você, Lula”, falou. Os governadores eleitos da região Sul, Zucco (RS), Jorginho Mello (SC) e Sergio Moro (PR) são do PL e assistem ao debate do estúdio, convidados pelo senador.

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TAGS:
Debates Eleitorais
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
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