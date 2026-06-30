Em crise com Flávio, Michelle deixa presidência do PL Mulher

Protagonista de um embate público com o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro decidiu se afastar do comando do PL Mulher.

A saída foi negociada e fechada durante reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

“Na condição de presidente do PL Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o presidente do PL na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a presidência do PL Mulher para me dedicar – integralmente – aos cuidados para com o meu marido e minha filha”, disse Michelle em nota enviada à imprensa.

O desligamento ocorre em meio a uma crise familiar, que tem Flávio e Michelle como principais envolvidos.

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Com o encontro de hoje, Valdemar procurava diminuir a tensão entre o pré-candidato do PL ao Palácio do Planalto e a madrasta, que vem escalando desde a semana passada, quando ela divulgou um vídeo em que relatou já ter sido maltratada e menosprezada pelo enteado.

O barraco público caiu como uma bomba dentro da legenda, especialmente em função de como isso pode impactar no apoio do eleitorado evangélico e feminino ao primogênito de Jair Bolsonaro.

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Amanhã, o PL promove um encontro de mulheres em Brasília e havia a expectativa, entre aliados de Flávio, que fosse uma oportunidade de eles se encontrarem e fazerem uma demonstração pública de que a crise ficou para trás. Com a saída do comando do PL Mulher, Michelle não deve comparecer.

Na nota disparada a jornalistas, a ex-primeira-dama agradeceu ao principal dirigente do PL e à equipe que trabalhou com ela desde que chegou o posto. “Agradeço também o Presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado a mim tão nobre desafio. À minha amada equipe da Nacional, mulheres e homens gigantes que comigo enfrentaram todos os desafios que surgiram à nossa frente, agradeço do fundo do meu coração. Somente Deus pode recompensá-los por todo bem que fizeram a mim e ao nosso Brasil. Eu amo a vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Que Ele abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil”.