Eleições 2026: como consultar o local de votação

Ler Resumo





O eleitor pode consultar o local de votação para as eleições de 2026 de forma simples pela internet, no Autoatendimento Eleitoral, ou pelo aplicativo e-Título. A verificação prévia da zona, seção e endereço evita transtornos no dia do pleito, que ocorrerá em 4 de outubro. Mesmo sem o número do título, a consulta é possível, e é importante checar, pois o local pode mudar.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O eleitor que quiser confirmar onde votará nas eleições de 2026 pode consultar o local pela internet, no Autoatendimento Eleitoral da Justiça Eleitoral, ou pelo aplicativo e-Título. A verificação permite conferir previamente a zona, a seção e o endereço em que será realizada a votação.

Como consultar o local de votação pela internet?

O primeiro caminho é acessar o Autoatendimento Eleitoral da Justiça Eleitoral. Dentro da plataforma, o eleitor deve entrar em “Consultas” e selecionar “Onde votar”.

A ferramenta informa o local associado ao cadastro eleitoral. Também é possível consultar o número do título na mesma plataforma, caso o eleitor não tenha essa informação em mãos.

A página dedicada às eleições de 2026 no portal do Tribunal Superior Eleitoral também reúne um atalho específico para a consulta ao local de votação.

Continua após a publicidade

Como descobrir onde votar pelo e-Título?

Outra alternativa é utilizar o aplicativo e-Título, disponível para celulares e tablets. Entre os serviços oferecidos está justamente a consulta ao local de votação.

Para acessar os dados pelo aplicativo, o eleitor deve entrar em sua conta. O TSE informa que a consulta também pode ser feita utilizando o CPF para acesso ao e-Título.

Continua após a publicidade

O aplicativo ainda permite consultar outras informações eleitorais e emitir documentos, o que faz dele uma das formas mais simples de conferir os dados antes do dia da votação.

É preciso saber o número do título para fazer a consulta?

Não necessariamente. A Justiça Eleitoral permite consultar o local de votação informando o nome completo ou, quando conhecido, o número do título eleitoral.

Continua após a publicidade

Quem não souber o número do documento também pode consultá-lo pelo Autoatendimento Eleitoral, na opção específica disponível no menu “Consultas”.

O local de votação pode ser diferente do usado na eleição anterior?

Em algumas situações, sim. Mudanças de endereço eleitoral, transferências temporárias ou alterações promovidas pela Justiça Eleitoral podem fazer com que o eleitor vote em local diferente daquele utilizado em pleitos anteriores.

Continua após a publicidade

Confirmar com antecedência o endereço, a zona e a seção eleitoral ajuda a evitar deslocamentos desnecessários e dúvidas no dia da votação.

Eleitores habilitados para voto em trânsito ou transferência temporária também devem observar o local definido para 2026. Quem pediu voto em trânsito fica impedido de votar na seção de origem enquanto a habilitação estiver válida.

Continua após a publicidade

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Quando será a votação em 2026?

O primeiro turno das eleições gerais de 2026 será realizado no dia 4 de outubro. Os eleitores escolherão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Se houver segundo turno, ele ocorrerá no dia 25 do mesmo mês.