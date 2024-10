Eleições 2024: Os vereadores eleitos em Salvador

Com um total de 1.508.867 votos, os eleitores de Salvador (BA) escolheram os 43 vereadores que vão representar a cidade na Câmara Municipal nos próximos quatro anos. Jorge Araújo, do PP, foi o mais votado, com 36.065 votos. Carlos Muniz, do PSDB e Luiz Carlos, do Republicanos, foram o segundo e o terceiro mais bem votados, com 24.040 e 19.358 votos, respectivamente.

O União Brasil, partido do prefeito reeleito Bruno Rodrigues, conseguiu eleger 7 vereadores, sendo a legenda que conseguiu o maior número de parlamentares na Câmara Municipal. PSDB e o PP representantes cada.

Veja a lista dos vereadores eleitos: