As eleições de 2018 serão mais curtas do que as anteriores devido à reforma eleitoral aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer (MDB-SP) no final do ano passado. Este ano, a campanha tem duração de 45 dias — nos pleitos anteriores, eram três meses.

O primeiro turno acontece em 7 de outubro. Já o segundo está marcado para 28 de outubro. O segundo turno só é realizado quando o candidato a presidente ou a governador mais bem posicionado no primeiro turno não alcança mais da metade dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).

A votação, em todo o país, vai das 8h às 17h, sempre pelo horário local. Eleitores que ainda estiverem esperando dentro do local de votação no momento em que os portões são fechados terão de entregar os títulos aos mesários e pegar uma senha até serem chamados. É o único caso em que o voto pode acontecer após as 17h. Quem chegar atrasado não poderá mais entrar.

O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Para quem tem entre 16 e 18 anos ou mais que 70 anos, ele é facultativo.

Quem deixou de votar e não justificou a ausência em até 60 após a eleição terá de solicitar uma Guia de Recolhimento da União (GRU) no site do TSE e pagar uma multa que varia de 1,05 real a 3,51 reais, por cada turno ausente, em qualquer agência bancária, dos Correios ou casas lotéricas.