O comprovante de votação é entregue no dia da eleição pelo mesário da seção eleitoral. Ele prova que a pessoa votou naquela eleição e naquele turno específico. Não existe uma segunda via desse documento e não é possível consegui-lo pela internet após o dia da votação.

Caso o eleitor tenha perdido o comprovante e precise, por algum motivo, provar que está em dia com as obrigações eleitorais, pode pedir uma certidão de quitação na internet, no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ou nos cartórios eleitorais. A emissão do documento é gratuita.