A Justiça Eleitoral cancelou neste ano 3,5 milhões de títulos de eleitor em todo o país, de pessoas que deixaram de comparecer à revisão eleitoral obrigatória entre 2016 e 2018, que incluía, em algumas cidades, o cadastramento biométrico. Essas pessoas não poderão votar em outubro.

Para saber se o seu título foi cancelado, é preciso entrar no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Na página principal, no campo Serviços ao Eleitor, informe o nome completo, data de nascimento e, em alguns casos, o nome da mãe para consultar a situação eleitoral, emitir certificado de quitação eleitoral, verificar o local de votação e o número do título de eleitor.

Também é possível obter essas informações de forma automática pelas redes sociais do TSE. No Twitter @tsejusbr ou no Facebook @tsejus, o eleitor pode enviar mensagens pelos botões de contato solicitando as informações.

O eleitor em situação irregular precisa ir a um cartório eleitoral com documento oficial com foto e comprovante de residência dos três últimos meses. Também é preciso levar título de eleitor, comprovantes de votação, justificativa eleitoral ou de quitação de multa — se for o caso.

A regularização, porém, só pode ser realizada em novembro, após as eleições. O Cadastro Eleitoral não pode ser alterado entre 10 de maio e 4 de novembro deste ano.