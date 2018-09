O eleitor pode votar sem o título de eleitor se souber o local de votação. Ele precisa apenas levar um documento oficial com foto para isso. Mesmo assim, caso queira saber o número do documento e qual é seu domicílio eleitoral, basta consultar seus dados no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ao abrir a página do tribunal na internet, na seção Serviço do Eleitor, é possível consultar o local de votação informando o nome completo, data de nascimento e nome da mãe. O site irá informar o número do documento e dados do domicílio como seção e zona eleitorais e endereço do local de votação.

Quem quiser solicitar o título eleitoral pela primeira vez, poderá fazê-lo apenas após as eleições, pois o Cadastro Eleitoral não pode ser alterado entre 10 de maio e 4 de novembro de 2018. Após esse período, o eleitor tem de ir ao cartório eleitoral mais próximo de onde mora, com documento oficial com foto e comprovante de residência dos últimos três meses.

Quem precisar de uma segunda via, poderá solicitá-la no cartório eleitoral utilizar a versão digital do documento, pelo aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS.