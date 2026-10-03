Eleição para o governo do DF pode terminar no 1º turno, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, mostra que a disputa pelo governo do Distrito Federal pode terminar já neste domingo, 4, quando acontece o primeiro turno da eleição.

A atual governadora Celina Leão aparece com 55% das intenções de voto, 28 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Leandro Grass (PT), que tem 27%. Neste levantamento, foram considerados os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.

Veja os números da pesquisa para o governo do Distrito Federal:

Celina Leão (PP): 55%

Leandro Grass (PT): 27%

Paula Belmonte (PSDB): 10%

Kiko Caputo (Novo): 4%

Cappelli (PSB): 2%

Professor Robson (PSTU): 1%

Professora Samara Mineiro (UP): 1%

Elisson (Agir): 0%

Expedito Mendonça (PCO): 0%

Rico Pinheiro (PRTB): 0%

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Sobre a pesquisa

Contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 1.620 eleitores do Distrito Federal entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-07243/2026.