Eleição para o governo do DF pode terminar no 1º turno, diz Datafolha
Atual governadora, Celina Leão tem 55% das intenções de voto
Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, mostra que a disputa pelo governo do Distrito Federal pode terminar já neste domingo, 4, quando acontece o primeiro turno da eleição.
A atual governadora Celina Leão aparece com 55% das intenções de voto, 28 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Leandro Grass (PT), que tem 27%. Neste levantamento, foram considerados os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.
Veja os números da pesquisa para o governo do Distrito Federal:
- Celina Leão (PP): 55%
- Leandro Grass (PT): 27%
- Paula Belmonte (PSDB): 10%
- Kiko Caputo (Novo): 4%
- Cappelli (PSB): 2%
- Professor Robson (PSTU): 1%
- Professora Samara Mineiro (UP): 1%
- Elisson (Agir): 0%
- Expedito Mendonça (PCO): 0%
- Rico Pinheiro (PRTB): 0%
Sobre a pesquisa
Contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 1.620 eleitores do Distrito Federal entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é DF-07243/2026.