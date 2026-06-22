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Política

DR entre Lula e Jaques pode ditar futuro da campanha do presidente

Petistas devem conversar nesta semana sobre operação da PF que teve como alvo o líder do governo no Senado

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 08h30 | Atualizado em 22 jun 2026, 11h21
Lula e Jaques Wagner
Lula e Jaques Wagner (redes sociais/Reprodução)
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DR entre Lula e Jaques pode ditar futuro da campanha do presidente Priorize VEJA no Google

Um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, pode ditar o tipo de futuro que a campanha do chefe do Palácio do Planalto terá nos próximos meses.

Na semana passada, o parlamentar do PT foi um dos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero. As investigações apontam que Jaques teria atuado para beneficiar o Banco Master em troca de vantagens indevidas.

Aliados de Lula temem que o envolvimento de Jaques leve o escândalo do Master para dentro da campanha à reeleição do presidente. Por isso, defendem desde a semana passada que o senador baiano deixe a liderança do governo.

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Apesar de resistir a esse desfecho, o parlamentar teria indicado a interlocutores que pode abrir mão do cargo estratégico caso o chefe faça um pedido explícito.

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A eventual permanência é vista com preocupação por integrantes da base governista, que consideram que isso seria “entregar de bandeja” uma narrativa para os opositores, que reforçariam a estratégia de tentar associar a corrupção a gestões do PT.

Ainda assim, aliados do presidente avaliam que a situação não é tão delicada quanto a de Flávio Bolsonaro, que deve ser o principal adversário de Lula nas urnas.

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O filho de Jair Bolsonaro tinha uma relação próxima com Daniel Vorcaro, do Master, e até hoje deixou muitas perguntas em aberto.

 

 

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