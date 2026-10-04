Dr. Daniel vence hegemonia do MDB no Pará e será o próximo governador do estado

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Dr. Daniel Santos, do Podemos, é o novo governador do Pará, eleito no 1º turno com 51,36% dos votos. Sua vitória encerra um ciclo de oito anos do MDB no comando do estado, desbancando a candidata à reeleição Hana Ghassan, que obteve 46,53%. Uma mudança significativa no cenário político paraense.

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O ex-prefeito de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, Dr. Daniel Santos (Pode) foi eleito governador do Pará no primeiro turno, neste domingo, 4, com 51,36% dos votos válidos.

A vitória destrona o MDB no estado, que estava no poder há oito anos, com Helder Barbalho (eleito em 2018 e reeleito em 2022) e Hana Ghassan (que foi sua vice e havia assumido o comando do Palácio dos Despachos em abril deste ano).

Hana Ghassan, inclusive, tentava a reeleição neste domingo e obteve 46,53% dos votos válidos, ficando em segundo lugar.