Dr. Daniel vence hegemonia do MDB no Pará e será o próximo governador do estado
Ex-prefeito de Ananindeua obteve 51,36% dos votos válidos, derrotando a atual governadora, Hana Ghassan
O ex-prefeito de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, Dr. Daniel Santos (Pode) foi eleito governador do Pará no primeiro turno, neste domingo, 4, com 51,36% dos votos válidos.
A vitória destrona o MDB no estado, que estava no poder há oito anos, com Helder Barbalho (eleito em 2018 e reeleito em 2022) e Hana Ghassan (que foi sua vice e havia assumido o comando do Palácio dos Despachos em abril deste ano).
Hana Ghassan, inclusive, tentava a reeleição neste domingo e obteve 46,53% dos votos válidos, ficando em segundo lugar.