Douglas Ruas define quem coordenará transição no governo do Rio
Governador eleito ecolheu sua sucessora na Secretaria das Cidades
O deputado Douglas Ruas (PL), eleito governador do Rio, decidiu quem coordenará a sua transição no Palácio Guanabara. A socióloga e gestora pública Maria Gabriela Bessa, que o sucedeu na Secretaria Estadual das Cidades, ficará à frente desse trabalho junto ao governo do desembargador Ricardo Couto.
De acordo com a equipe do governador eleito, ela “fará a organização do fluxo de informações e os levantamentos necessários ao planejamento da próxima gestão estadual”. Bessa prometeu uma atuação “articulada, técnica e transparente”.
A socióloga assumiu a pasta das Cidades quando Ruas deixou a cadeira. Ele disse que Maria Gabriela reúne experiência na gestão pública e conhecimento técnico para conduzir os trabalhos. “A transição será uma etapa importante para organizar prioridades e preparar as ações que queremos implementar”, afirma o governador eleito.