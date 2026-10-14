Douglas Ruas define quem coordenará transição no governo do Rio

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O governador eleito do Rio, Douglas Ruas, anunciou a socióloga e gestora pública Maria Gabriela Bessa como coordenadora de sua transição no Palácio Guanabara. Ela, que o sucedeu na Secretaria estadual das Cidades, terá a função de organizar o fluxo de informações e os levantamentos para o planejamento da nova gestão, prometendo atuação técnica e transparente. Ruas ressalta a importância da fase para definir prioridades.

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O deputado Douglas Ruas (PL), eleito governador do Rio, decidiu quem coordenará a sua transição no Palácio Guanabara. A socióloga e gestora pública Maria Gabriela Bessa, que o sucedeu na Secretaria Estadual das Cidades, ficará à frente desse trabalho junto ao governo do desembargador Ricardo Couto.

De acordo com a equipe do governador eleito, ela “fará a organização do fluxo de informações e os levantamentos necessários ao planejamento da próxima gestão estadual”. Bessa prometeu uma atuação “articulada, técnica e transparente”.

A socióloga assumiu a pasta das Cidades quando Ruas deixou a cadeira. Ele disse que Maria Gabriela reúne experiência na gestão pública e conhecimento técnico para conduzir os trabalhos. “A transição será uma etapa importante para organizar prioridades e preparar as ações que queremos implementar”, afirma o governador eleito.