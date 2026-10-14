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Política

Douglas Ruas define quem coordenará transição no governo do Rio

Governador eleito ecolheu sua sucessora na Secretaria das Cidades

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 11h30 | Atualizado em 14 out 2026, 11h41
Mulher de pele clara, cabelos castanhos claros e lisos, vestindo blazer azul-marinho e camisa rosa-claro, olhando diretamente para frente com expressão séria
Maria Gabriela Bessa: coordenadora da transição do governo Douglas Ruas  (./Divulgação)
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O deputado Douglas Ruas (PL), eleito governador do Rio, decidiu quem coordenará a sua transição no Palácio Guanabara. A socióloga e gestora pública Maria Gabriela Bessa, que o sucedeu na Secretaria Estadual das Cidades, ficará à frente desse trabalho junto ao governo do desembargador Ricardo Couto.

De acordo com a equipe do governador eleito, ela “fará a organização do fluxo de informações e os levantamentos necessários ao planejamento da próxima gestão estadual”. Bessa prometeu uma atuação “articulada, técnica e transparente”.

A socióloga assumiu a pasta das Cidades quando Ruas deixou a cadeira. Ele disse que Maria Gabriela reúne experiência na gestão pública e conhecimento técnico para conduzir os trabalhos. “A transição será uma etapa importante para organizar prioridades e preparar as ações que queremos implementar”, afirma o governador eleito.

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