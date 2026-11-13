Disputas internas avançam no PT à espera da arbitragem de Lula

Eleito para seu quarto mandato presidencial, Lula ainda não anunciou o ministério, não esclareceu qual será a política econômica e não definiu as prioridades — ou a marca — do futuro governo. Além dessas tarefas, ele terá de arbitrar disputas internas que já ocorrem dentro do PT, partido em que o chamado “fogo amigo” se tornou uma tradição.

Um dos embates é travado entre os jovens e a velha-guarda petista. A juventude da sigla quer a aprovação de mecanismos estatutários que facilitem a renovação dentro da legenda. Uma das propostas é limitar o número de mandatos em postos de direção no PT. Outra é restringir a quantidade de vezes que um filiado pode concorrer a um mesmo cargo legislativo. A ideia é fazer a fila andar. Entre os atuais deputados petistas, por exemplo, só 11% têm até 40 anos de idade.

A questão da renovação não cria atritos apenas geracionais. Historicamente, o PT é comandado pela ala paulista. O atual presidente do partido, Edinho Silva, é ex-prefeito de Araraquara e foi eleito deputado federal em 2026 por São Paulo. Na eleição deste ano, ele coordenou a campanha presidencial de Lula, que criticou o trabalho realizado, dizendo que ficou aquém do esperado. No primeiro turno, como se sabe, Lula teve 2,2 milhões de votos a menos do que Flávio Bolsonaro.

Para reagir, o presidente resolveu trazer para a campanha quadros petistas do Nordeste, como o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, e o senador Camilo Santana, ex-governador do Ceará. Deu certo. Lula virou sobre o Zero Um, renovou o mandato e creditou aos dois reforços parte do sucesso nas urnas. Como consequência, Fonteles e Santana passaram a ser cogitados para ocupar cargos de ponta no ministério.

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Integrantes da seção paulista do PT não gostaram do prestígio conquistado pelos colegas do Nordeste e passaram a boicotá-los nos bastidores, plantando notinhas contra eles. Está em jogo quem controlará ministérios como Fazenda e Casa Civil. Caberá a Lula a palavra final. Será também do presidente a decisão sobre outra queda de braço crucial: a definição de seu sucessor nas urnas. Aqui o páreo é duríssimo.

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Dele fazem parte petistas estrelados, como Fernando Haddad, Rui Costa, Camilo Santana e Rafael Fonteles, além de nomes de outras legendas, como o vice Geraldo Alckmin (PSB) e até o ministro Guilherme Boulos (PSol). A renovação na esquerda está nas mãos de quem nunca gostou muito da ideia de abrir espaço, o próprio Lula, que concorreu em sete das dez corridas presidenciais desde a redemocratização.