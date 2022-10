Diretório do PT foi alvo de tiros no Rio de Janeiro

O episódio aconteceu há uma semana, no último domingo, 09, durante a madrugada. As imagens da câmera de segurança deixam claro que um indivíduo em uma moto passou efetuando disparos contra o comitê do Partido dos Trabalhadores.

Com mochila de entregador, capacete e roupa preta, a pessoa atirou contra o portão do local, que tem a bandeira do partido estendida, além de imagens do ex-presidente Lula. No momento do atentado, não havia nenhum militante no local e ninguém se feriu. As balas foram encontradas dias depois, por membros da agremiação, porque não haviam ido ao local.

Membros do PT no Rio de Janeiro fizeram um boletim de ocorrências no sábado, 15, a respeito dos tiros realizados contra o comitê, no sub-bairro de Cosmos, Zona Oeste do Rio, área dominada pela milícia. O partido convocou uma manifestação em oposição à violência política neste domingo, 16, e informou que pretende levar o assunto ao Ministério Público Eleitoral. Uma das lideranças do PT no Rio, Ricardo Pinheiro revela que o partido teme a insegurança do estado no processo eleitoral. “É uma preocupação enorme, porque essas eleições não estão respaldando os políticos com a segurança devida”, contou à VEJA.

Confira o momento do ataque:

GRAVE: Sede de diretório do PT é atingida por tiros no Rio de Janeiro https://t.co/RZ30xZm0kd pic.twitter.com/IdTqw9x3s5 — Jeff Nascimento (@jnascim) October 16, 2022